В последние годы в Астане заметно усилилась работа по созданию безбарьерной среды. В городе устанавливают пандусы, подъемники, доступные санитарные комнаты, а также закупают автобусы с низкой посадкой и местами для инвалидных колясок. Все эти меры позволяют людям с ограниченными возможностями чувствовать себя более уверенно и свободно передвигаться по столице. Корреспондент BAQ.KZ узнала, какие условия уже созданы и как они помогают жителям с особыми потребностями.

Фото: Банк с пандусом

У входа в финансовые организации сегодня всё чаще можно увидеть удобные пандусы с поручнями. Благодаря этому посетители на инвалидных колясках могут беспрепятственно попасть внутрь.

Фото: Подъемник в кафе

Некоторые заведения устанавливают специальные подъемные платформы. Достаточно заехать на площадку, и система автоматически поднимет человека в коляске на уровень входа. Это значительно облегчает посещение ресторанов и кофеен.

Фото: Автобусы с низким полом

Общественный транспорт также становится доступнее. Новые автобусы оснащены выдвижным полом, который опускается на землю, и человек на инвалидной коляске может самостоятельно заехать внутрь. В салоне предусмотрены специальные места для колясок, отмеченные соответствующими знаками.

Фото: Пандус в жилом комплексе

Безбарьерная среда создаётся и во дворах: здесь можно увидеть аккуратно сделанные пандусы, чтобы жители с инвалидностью могли самостоятельно выходить на улицу.

Фото: Торговые объекты с пандусами

Магазины и офисные центры оборудуются длинными пологими пандусами с поручнями. Это делает вход доступным для всех категорий граждан.

Фото: Пандусы у административных зданий

Центры обслуживания населения также стали примером инклюзивного подхода: здесь установлены просторные пандусы с металлическими поручнями, чтобы каждый мог самостоятельно попасть внутрь.

Фото: Специальные туалеты

В общественных зданиях теперь всё чаще можно встретить санитарные комнаты, оборудованные для людей с инвалидностью. Это важный элемент доступной городской среды.

Таким образом, Астана постепенно становится городом без барьеров. Доступная инфраструктура — это не только помощь людям с инвалидностью, но и комфорт для родителей с детскими колясками, пожилых горожан и всех, кто нуждается в безопасной и удобной среде.

Фото автора.