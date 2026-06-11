Пандуса уже недостаточно: как Казахстан делает города доступными для всех
В 2026 году контроль станет более адресным благодаря риск-ориентированному подходу и цифровизации процессов.
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Как сообщили в Комитете регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения РК, только в 2025 году государственные инспекторы социальной защиты провели 1577 проверок в сфере обеспечения доступности объектов для людей с инвалидностью.
По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане проживают более 740 тысяч человек с инвалидностью. Для многих из них доступность зданий, транспорта и общественных пространств напрямую влияет на возможность получать образование, трудоустраиваться, посещать медицинские учреждения и пользоваться государственными услугами.
Большая часть проверок носила профилактический характер – это позволяет не только выявлять нарушения, но и помогать собственникам объектов своевременно устранять недочеты еще до применения более жестких мер. Вместе с тем проверки проводились и по обращениям граждан, по требованиям органов прокуратуры, а также в рамках внепланового контроля.
Результаты показывают, что работа дает конкретный эффект. По итогам инспекций выдано 770 предписаний на устранение нарушений, составлено 414 административных протоколов, а общая сумма штрафов превысила 96 миллионов тенге.
Однако в профильном комитете подчеркивают, что главная цель контроля – не штрафы, а реальные изменения в городской среде.
"Речь идет не просто о наличии пандуса у входа. Современная доступная среда – это удобные входные группы, безопасные подъемники, понятная навигация, адаптированные санитарные комнаты, беспрепятственный доступ к госуслугам, образованию, медицине и общественным пространствам", - сказали в ведомстве.
В 2026 году эта работа выйдет на новый уровень. Комитет планирует усилить профилактику нарушений, внедрить риск-ориентированный подход и сделать контроль еще более адресным и эффективным.
Отдельный акцент будет сделан на цифровизации. Новые инструменты мониторинга и аналитики позволят быстрее выявлять проблемные объекты, контролировать исполнение предписаний в режиме реального времени и оперативнее реагировать на обращения граждан.
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