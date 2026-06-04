Паника на крипторынке: долгосрочные инвесторы избавляются от биткоина

Долгосрочные держатели биткоина начали активно избавляться от своих активов на фоне очередного падения криптовалютного рынка.

По данным CNBC, за последние два дня инвесторы, хранившие монеты более пяти месяцев, продали биткоины на сумму около $2,4 млрд.

Аналитики Compass Point отмечают, что 26% всех проданных за последний месяц биткоинов принадлежали инвесторам, которые покупали криптовалюту по цене выше $90 тысяч. По словам экспертов, подобная распродажа со стороны крупных участников рынка часто считается признаком завершающей стадии медвежьего тренда.

Дополнительное давление на рынок оказывает ситуация с биржевыми фондами на биткоин. В Citi сообщили, что отток средств из ETF продолжается уже 11 торговых дней подряд. Кроме того, снижаются ожидания по принятию в США законопроекта, который должен определить структуру регулирования крипторынка.

С начала недели биткоин потерял около 10% стоимости после масштабной распродажи 1 июня. Криптовалюта также остается под давлением геополитической неопределенности вокруг отношений США и Ирана. При этом фондовые рынки продолжают обновлять исторические максимумы, что заставляет инвесторов вновь задаваться вопросом, способен ли биткоин сохранять статус «цифрового золота».