Папа римский Лев XIV госпитализирован для операции на лёгком

Папа римский Лев XIV прибыл в римскую клинику «Джемелли», где ему предстоит операция по удалению узла в лёгком. Хирургическое вмешательство назначено на вторую половину дня, сообщили в пресс-службе Ватикана. Узел обнаружили на ранней стадии. По рекомендации врачей понтифик решил согласиться на операцию.

В клинике усилены меры безопасности: на время госпитализации Лев XIV разместится на десятом этаже, доступ к которому будет ограничен. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что его обнадёживает спокойствие понтифика перед операцией. Он выразил надежду на скорое выздоровление и сообщил, что верующие сопровождают папу молитвами и словами поддержки.

Старший брат понтифика Луи Прево также призвал верующих молиться за благополучный исход операции и отсутствие осложнений. Он выразил уверенность, что Лев XIV полностью восстановится и продолжит руководить Католической церковью.