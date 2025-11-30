Папа римский Лев XIV посетил мечеть Султана Ахмеда, более известную как Голубая мечеть, в рамках своего первого апостольского визита после вступления на престол в мае, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. Понтифик поклонился при входе в святыню, но не молился в ней, в отличие от своих предшественников — пап Франциска и Бенедикта XVI. Визит прошёл "в тишине и с глубоким уважением к вере прихожан", сообщили в пресс-службе Ватикана.

Во время визита папу сопровождали министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, муфтий Стамбула, имам мечети и муэдзин. Понтифик осмотрел Голубую мечеть и выслушал рассказ о её истории: храм XVII века славится шестью минаретами, 260 окнами, высоким сводом и более чем 21 000 бирюзовых плиток, украшающих купол и стены.

В Стамбуле Лев XIV также встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем в соборе Святого Георгия и отслужил мессу в Volkswagen Arena. После четырёхдневного визита в Турцию понтифик отправится в Ливан, где встретится с религиозными лидерами и молодежью и проведёт мессу на месте взрыва в порту Бейрута в 2020 году.