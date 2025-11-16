  • 16 Ноября, 05:38

Папа Римский передал Канаде 62 артефакта коренных народов, хранившихся в музеях Ватикана

Передача этих предметов является символом уважительного диалога.

Фото: Global Look Press

Ватикан передал Конференции епископов Канады 62 предмета культурного наследия коренных народов страны. Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Газета.ru, артефакты входили в этнологические коллекции музеев Ватикана и были собраны в 1925 году. Их направляли католические миссионеры для подготовки к крупной выставке, организованной в те годы.

Папа Римский Лев XIV отметил, что передача этих предметов является символом уважительного диалога и сотрудничества, а также "знаком братства" между церковью и представителями коренных народов Канады.

В материале также напомнили, что предыдущий понтифик, папа Франциск, во время визита в Эдмонтон в 2022 году принес извинения за исторические злоупотребления, связанные с деятельностью церковных школ-интернатов. В Ватикане тогда охарактеризовали поездку как паломничество покаяния.
 
 
 

