Спикер Сената Парламента и руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев прибыл в Ватикан с рабочим визитом вместе с группой депутатов, передает BAQ.KZ. Делегация Казахстана приняла участие в международном круглом столе, посвящённом межконфессиональным инициативам страны и духовному лидерству Ватикана, а также встретилась с представителями Дикастерии по межрелигиозному диалогу.

Во время аудиенции у Папы Римского Льва XIV Маулен Ашимбаев передал Понтифику тёплые слова приветствия и официальное приглашение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева совершить Апостольский визит в нашу страну.

Уверен, такой визит воодушевил бы представителей многообразных обществ нашего региона и придал бы новый импульс нашему общему стремлению к более справедливому и гармоничному международному порядку, – говорится в специальном послании Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Папе Римскому Льву XIV.

Ашимбаев подчеркнул, что Казахстан заинтересован в дальнейшем укреплении многопланового сотрудничества с Ватиканом и высоко ценит поддержку Святого Престола в деле продвижения мира, гармонии и межрелигиозного диалога. В специальном послании Токаев выразил признательность за вклад Святого Престола в развитие глобального диалога, подчеркнул значение участия Ватикана в работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий и отметил, что визит Папы Римского стал бы важным событием для региона. Маулен Ашимбаев также рассказал о реализации Астанинской декларации мира: от разработки документа о роли религиозных организаций в борьбе с климатическими изменениями — до подготовки Этического кодекса развития искусственного интеллекта.

Папа Римский Лев XIV высоко оценил усилия Казахстана по укреплению мира между представителями различных религий и подтвердил неизменную поддержку миссии Съезда со стороны Святого Престола. В знак уважения и памяти о трагических страницах истории Маулен Ашимбаев вручил Его Святейшеству список католических священников, репрессированных на территории Казахстана.

Отдельное внимание межрелигиозной дипломатии было уделено на круглом столе, где обсуждались роль духовных лидеров в современном мире, продвижение диалога и взаимопонимания. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что призыв Президента Токаева к формированию нового глобального движения за мир получил широкую поддержку, а ключевая роль в реализации инициатив отводится сотрудничеству с международными организациями, включая ООН.

В рамках мероприятия был подписан меморандум между Международным центром межконфессионального и межрелигиозного диалога Казахстана и Дикастерией по межрелигиозному диалогу Ватикана. Документ укрепляет институциональное партнёрство и предусматривает обмен опытом и развитие совместных проектов в области межрелигиозной дипломатии. В завершение визита состоялась двусторонняя встреча Маулена Ашимбаева с Префектом Дикастерии кардиналом Джорджем Кувакадом, на которой стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере межрелигиозного и межкультурного диалога.