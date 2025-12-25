Папа римский Лев XIV призвал Россию объявить прекращение огня хотя бы на Рождество, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Выступая с обращением, понтифик попросил "всех людей доброй воли" уважать "хотя бы один день мира" в праздник рождения Христа и выразил надежду, что в мире наступят хотя бы 24 часа тишины. При этом он отметил, что его глубоко огорчает отказ России поддержать инициативу о рождественском перемирии.

На слова понтифика отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что разделяет его разочарование. По словам украинского лидера, Россия не только отвергла предложение прекратить огонь в святой день, но и нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре Украины, оставив часть страны без электричества и продолжив боевые действия на фронте.

Отмечается, что с 2023 года Православная церковь Украины празднует Рождество 25 декабря, а не 7 января. В ПЦУ объяснили этот шаг отказом от даты, ассоциируемой с российской церковной традицией, и переходом на григорианский календарь на фоне агрессии РФ против Украины.