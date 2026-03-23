Папа Римский Лев XIV высказался о конфликте на Ближнем Востоке, назвав происходящее «скандалом для всего человечества», передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

Во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане понтифик заявил, что с тревогой продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также в других частях мира, «раздираемых войной и насилием».

Он подчеркнул, что страдания мирных жителей не должны оставаться без внимания:

«Мы не можем оставаться в молчании перед лицом страданий стольких людей, беззащитных жертв этих конфликтов. То, что наносит им раны, наносит раны всему человечеству. Смерть и боль, причиненные этими войнами, это скандал для всей человеческой семьи и вопль перед лицом Господа», — отметил Лев XIV.

Понтифик также вновь призвал верующих к «непрестанной молитве» для прекращения боевых действий и открытия «пути мира, основанного на искреннем диалоге и уважении к достоинству каждого человека».

Ранее Лев XIV неоднократно высказывался о ситуации на Ближнем Востоке, призывая мировых лидеров к моральной ответственности за принимаемые решения. Говоря о «спирали насилия», он призывал молиться о том, чтобы «грохот бомб прекратился, оружие умолкло, а открылось пространство для диалога, в котором будет услышан голос народов».