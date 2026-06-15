Пара шахматисты из Казахстана завоевали золото и серебро чемпионата мира в Испании

В международном аэропорту Астаны торжественно встретили казахстанских пара шахматистов, успешно выступивших на чемпионате мира в Испании. В составе национальной сборной спортсмены из столицы завоевали золотую и серебряную медали на мировом первенстве среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

25-й чемпионат мира IPCA World Individual Chess Championship 2026 прошел в испанском городе Гуардамар и собрал около 50 сильнейших шахматистов из 15 стран.

Казахстан на турнире представляли спортсмены из Астаны Бакытжан Майкенов и Айганым Камбарова.

Майкенов стал чемпионом мира в дисциплине "классические шахматы", а Камбарова поднялась на пьедестал по итогам соревнований по рапиду, завоевав серебряную медаль.

Высокая конкуренция

По словам старшего тренера Зиняткыз Нусипбаевой, борьба на турнире была напряженной до последних туров.

"Конкуренция была очень высокой. Бакытжан Майкенов показал выдающееся мастерство в классических шахматах и стал чемпионом мира, а Айганым Камбарова уверенно выступила в рапиде и завоевала серебряную медаль. Это результат большой работы и системной подготовки", – отметила тренер.

Серебряный призер чемпионата мира Айганым Камбарова призналась, что рассчитывала на победу, однако довольна достигнутым результатом.

"Конечно, хотелось первое место, но я считаю, что серебряная медаль чемпионата мира – это тоже отличный результат. Все партии были очень напряженными, приходилось бороться до последнего хода", – рассказала спортсменка.

Чемпион мира Бакытжан Майкенов отметил, что турнир складывался непросто и победа далась ему благодаря характеру и концентрации в решающих партиях.

"Первая половина турнира была очень сложной. Были и поражения, и трудные партии. Но в концовке удалось собраться и вырвать победу. Представлять Казахстан на мировой арене – это прежде всего гордость", – сказал шахматист.

Успешное выступление казахстанских спортсменов стало одним из главных достижений национальной сборной на международной арене в этом году.

Золото и серебро мирового первенства подтвердили высокий уровень развития пара шахмат в Казахстане и конкурентоспособность отечественных спортсменов на крупнейших международных турнирах.