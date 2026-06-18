Парад судов прошел в Атырауской области

Международный фестиваль «Қазыналы Каспий» собрал более 5 000 жителей. Во второй половине дня парк «Жастар» стал главной площадкой масштабных культурно-развлекательных мероприятий, посвящённых традициям рыбного промысла и гастрономической культуре региона.

С программой фестиваля ознакомился заместитель акима области Марат Мурзиев, который отметил важность подобных мероприятий для укрепления международного сотрудничества, развития туристического потенциала Прикаспия и популяризации рыбохозяйственной отрасли.

Одним из первых событий фестиваля стала экологическая акция по восполнению биоресурсов реки Урал, в рамках которой в водоём было выпущено 3 000 мальков осетровых видов рыб.

Особым украшением фестиваля стал парад судов. В торжественном строю по реке от моста Алиева до моста в микрорайоне Жилгородок прошли 50 кораблей и катеров.

Большой интерес гостей также вызвал конкурс кулинарного мастерства среди профессиональных поваров.

- Мы представили авторские блюда из местной рыбы: салат из судака, суп из сёмги и горячее блюдо из красной рыбы. Теперь ждём оценки жюри. Такие мероприятия мотивируют нас развиваться и совершенствовать своё мастерство, - отметил шеф-повар Исламбек Узакберген.



Наряду с этим на территории фестиваля работали ярмарка рыбной продукции и гастрономическая площадка, где жители и гости города смогли познакомиться с разнообразием продукции местных производителей.

Для молодёжи организовали танцевальный турнир Fish Dance Battle, а для юных посетителей была подготовлена театрализованная постановка «Пираты Каспийского моря». Завершился фестиваль праздничной концертной программой с участием местных артистов.