В стране сравнялись доходы "простых" и квалифицированных профессий

В республике показали неожиданный разрыв зарплат между "низкоквалифицированными" и дипломированными специалистами.

Согласно данным Бюро национальной статистики за 2025 год, представители рабочих профессий в ряде случаев зарабатывают на уровне, а иногда и выше специалистов с высшим образованием.

По статистике Ranking, зарплаты дворников и уборщиков сильно зависят от отрасли. Их доход варьируется примерно от 85 тысяч до более чем 300 тысяч тенге в месяц. Так, в государственных учреждениях дворники получали около 121 тысячи тенге, тогда как в горнодобывающей промышленности – до 347 тысяч тенге. В отдельных секторах, например в сельском хозяйстве и строительстве, зарплата уборщиков доходила почти до 490 тысяч тенге.

При этом средняя зарплата уборщиков производственных и служебных помещений составила около 193,3 тысячи тенге, что в 2,3 раза ниже среднего уровня по экономике.

Почасовая оплата низкоквалифицированного труда также заметно различается: в среднем она составляет чуть более 1 тысячи тенге в час, однако в горнодобывающей отрасли может достигать 2,1 тысячи тенге. В то же время в образовании и государственном управлении она остаётся одной из самых низких.

Разрыв заметен и среди специалистов с высшим образованием. В сфере образования стартовые зарплаты учителей начальных классов начинаются примерно от 107 тысяч тенге, хотя в отдельных случаях могут превышать 400 тысяч тенге. Аналогичная ситуация наблюдается у преподавателей точных наук.

В других сферах также встречаются сравнительно низкие доходы у дипломированных специалистов: химики-лаборанты, инженеры, экологи и юристы в ряде случаев получают от 130 до 290 тысяч тенге в месяц.

По данным БНС, средние расходы одного домохозяйства в 2025 году составляют около 322 тысяч тенге в месяц. Это означает, что часть специалистов с зарплатами ниже этого уровня фактически сталкивается с финансовыми трудностями.

Эксперты отмечают, что самые высокие зарплаты низкоквалифицированных работников формируются в частном секторе, где действует рыночный принцип оплаты труда. В то же время в бюджетной сфере уровень доходов часто зависит от государственных решений, а не рыночного спроса.

Несмотря на разницу в оплате труда, текучесть кадров в образовании и медицине остаётся относительно низкой по сравнению с другими отраслями. Наиболее высокая текучесть наблюдается в сфере услуг, торговли и строительства.

Статистика показывает, что рынок труда в Казахстане остаётся неоднородным, а уровень доходов всё чаще зависит не только от образования, но и от отрасли, условий работы и спроса на конкретные профессии.