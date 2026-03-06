Паралимпиада-2026: когда выступят спортсмены сборной Казахстана
Казахстан готовится к старту Паралимпиады-2026
Зимние Паралимпийские игры Milan–Cortina 2026 пройдут в Италии с 6 по 16 марта. На крупнейшем международном турнире среди спортсменов с инвалидностью выступят представители десятков стран, включая Казахстан, передаёт BAQ.kz.
Сборная Казахстана отправит на Игры семь спортсменов, которые будут бороться за медали в двух дисциплинах: парабиатлоне и паралыжных гонках. Соревнования пройдут на спортивных объектах северной Италии, где уже активно завершается подготовка к одному из главных зимних спортивных событий четырехлетия.
Состав сборной Казахстана
Казахстан на Паралимпийских играх представят опытные спортсмены, которые уже имеют международный соревновательный опыт:
•Ербол Хамитов
•Александр Герлиц
•Сергей Усольцев
•Юрий Березин
•Владислав Кобаль
•Нурлан Алимов
•Анна Грачева
Ожидается, что лидеры команды смогут побороться за высокие позиции в своих дисциплинах.
Когда стартуют казахстанские спортсмены
Торжественная церемония открытия Паралимпийских игр состоится 6 марта. Уже на следующий день начнутся первые старты с участием казахстанских спортсменов.
В программе сборной:
•7 марта — парабиатлон, спринтерская гонка
•8–10 марта — лыжные гонки различных дистанций
•11–13 марта — соревнования по парабиатлону
•14–15 марта — финальные старты в лыжных дисциплинах
Последние соревнования пройдут 15 марта, а 16 марта состоится официальная церемония закрытия Игр.
Главная цель — борьба за медали
Для казахстанской команды Паралимпиада-2026 станет возможностью укрепить позиции страны в зимних паралимпийских видах спорта. Подготовка спортсменов велась на протяжении нескольких лет, и тренерский штаб рассчитывает на успешные выступления на международной арене.
Зимние Паралимпийские игры традиционно собирают лучших спортсменов мира и привлекают внимание миллионов зрителей, демонстрируя силу духа, упорство и высокий уровень спортивного мастерства.
Звезды Казахстана желают удачи паралимпийцам
В преддверии старта зимних Паралимпийских игр казахстанские спортсмены получают поддержку не только от болельщиков, но и от известных представителей отечественного спорта. Известные атлеты записали видеообращения с пожеланиями успеха сборной Казахстана, которая будет представлять страну на международной арене.
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров в своем видеообращении пожелал спортсменам успеха и достижений.
Известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова обратилась к членам национальной команды со словами поддержки и восхищения. Она пожелала паралимпийцам удачи, высоких результатов и новых достижений.
Казахстанский футбольный вратарь Шерхан Калмурза также присоединился к поддержке сборной. Он подчеркнул важность примера параолимпийцев для молодых спортсменов.
Казахстанские спортсмены получают поддержку не только от тренеров и болельщиков, но и от известных представителей отечественного спорта.
