Зимние Паралимпийские игры Milan–Cortina 2026 пройдут в Италии с 6 по 16 марта. На крупнейшем международном турнире среди спортсменов с инвалидностью выступят представители десятков стран, включая Казахстан, передаёт BAQ.kz.

Сборная Казахстана отправит на Игры семь спортсменов, которые будут бороться за медали в двух дисциплинах: парабиатлоне и паралыжных гонках. Соревнования пройдут на спортивных объектах северной Италии, где уже активно завершается подготовка к одному из главных зимних спортивных событий четырехлетия.

Состав сборной Казахстана

Казахстан на Паралимпийских играх представят опытные спортсмены, которые уже имеют международный соревновательный опыт:

•Ербол Хамитов

•Александр Герлиц

•Сергей Усольцев

•Юрий Березин

•Владислав Кобаль

•Нурлан Алимов

•Анна Грачева

Ожидается, что лидеры команды смогут побороться за высокие позиции в своих дисциплинах.

Когда стартуют казахстанские спортсмены

Торжественная церемония открытия Паралимпийских игр состоится 6 марта. Уже на следующий день начнутся первые старты с участием казахстанских спортсменов.

В программе сборной:

•7 марта — парабиатлон, спринтерская гонка

•8–10 марта — лыжные гонки различных дистанций

•11–13 марта — соревнования по парабиатлону

•14–15 марта — финальные старты в лыжных дисциплинах

Последние соревнования пройдут 15 марта, а 16 марта состоится официальная церемония закрытия Игр.

Главная цель — борьба за медали

Для казахстанской команды Паралимпиада-2026 станет возможностью укрепить позиции страны в зимних паралимпийских видах спорта. Подготовка спортсменов велась на протяжении нескольких лет, и тренерский штаб рассчитывает на успешные выступления на международной арене.

Зимние Паралимпийские игры традиционно собирают лучших спортсменов мира и привлекают внимание миллионов зрителей, демонстрируя силу духа, упорство и высокий уровень спортивного мастерства.

Звезды Казахстана желают удачи паралимпийцам

В преддверии старта зимних Паралимпийских игр казахстанские спортсмены получают поддержку не только от болельщиков, но и от известных представителей отечественного спорта. Известные атлеты записали видеообращения с пожеланиями успеха сборной Казахстана, которая будет представлять страну на международной арене.

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров в своем видеообращении пожелал спортсменам успеха и достижений.

Известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова обратилась к членам национальной команды со словами поддержки и восхищения. Она пожелала паралимпийцам удачи, высоких результатов и новых достижений.

Казахстанский футбольный вратарь Шерхан Калмурза также присоединился к поддержке сборной. Он подчеркнул важность примера параолимпийцев для молодых спортсменов.

