Паралимпийская сборная Ирана не примет участия в зимних Играх Milano Cortina 2026 из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, передает BAQ.KZ.

Об этом 6 марта сообщил Международный паралимпийский комитет. По данным IPC, Иран должен был быть представлен на Играх одним спортсменом — двукратным паралимпийцем Абульфазлом Хатиби Мианаеи.

Планировалось, что он выступит в двух медальных дисциплинах по паралыжным гонкам: в мужском спринте классическим стилем стоя 10 марта и в гонке на 10 километров с раздельным стартом классическим стилем стоя 11 марта. Однако из-за ситуации в регионе спортсмен не может безопасно добраться до Италии.

Президент IPC Эндрю Парсонс заявил, что отказ Ирана от участия стал большим разочарованием для мирового спорта и самого спортсмена, который готовился к своим третьим Паралимпийским зимним играм. По его словам, с начала конфликта IPC и оргкомитет Milano Cortina 2026 вместе с Национальным паралимпийским комитетом Ирана и лыжной федерацией пытались найти безопасные альтернативные маршруты для прибытия делегации, однако риск для жизни оказался слишком высоким.

В комитете также отметили, что из-за перебоев со связью на большей части территории Ирана взаимодействие с национальным паралимпийским комитетом и федерацией было затруднено. В итоге иранская сторона уведомила IPC, что обеспечить безопасный выезд на Игры не представляется возможным.

В связи с неучастием Ирана флаг страны был исключен из парада спортсменов на церемонии открытия, которая пройдет на Arena di Verona.