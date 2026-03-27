Паралимпийский чемпион Ербол Хамитов удостоен звания «Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан», передает BAQ.kz.

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов встретился со спортсменом и его тренерами и вручил ему соответствующий документ.

Награда присуждена за значительный вклад в развитие отечественного спорта и высокие результаты на международных соревнованиях.

Хамитов стал единственным параспортсменом, завоевавшим сразу две медали на одной Паралимпиаде. Он показал высокие результаты в пара лыжных гонках и пара биатлоне.

На XIV зимних Паралимпийских играх в Италии спортсмен завоевал золотую медаль в пара биатлоне и бронзовую - в пара лыжных гонках.

Кроме того, он стал первым в истории Казахстана обладателем Хрустального глобуса, выиграв общий зачёт Кубка мира по пара биатлону.

Награды тренерам

Почётными грамотами также отмечены тренеры спортсмена - Аслан Токбаев, Василий Коломиец и Антон Жданович.

Ранее Глава государства наградил Хамитова орденом «Барыс» III степени. Его тренеры также получили государственные награды.

Развитие параспорта

Министр отметил важность поддержки спортсменов и специалистов, подчеркнув, что их достижения укрепляют международный имидж страны.

В настоящее время в Казахстане развиваются 19 видов параспорта. По итогам 2025 года более 66 тысяч граждан с ограниченными возможностями регулярно занимаются спортом.

В стране функционируют специализированные центры подготовки, спортивные клубы и школы.