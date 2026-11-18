Казахстанскому паралимпийцу Пердебаю Намуратову устанавливают роботизированный коленный модуль Power Knee с электроприводом. По данным Национального научного центра развития сферы социальной защиты Минтруда, это первый случай клинического применения такой технологии в странах СНГ. Работа идет в Алматы с 16 по 19 ноября.

Пердебай Намуратов мастер спорта международного класса по волейболу сидя. В составе сборной Казахстана он стал чемпионом Азии 2025 года и серебряным призером Азиатских Пара игр 2026 года.

«Раньше подъём по лестнице или долгая ходьба требовали от меня много сил. Сейчас я учусь доверять новому протезу и уже чувствую, что двигаюсь увереннее. Надеюсь, такие технологии станут доступны и другим ребятам из сборной», – поделился спортсмен.

Чем отличается такой протез

Power Knee выпускает исландская компания Össur. Это коленный модуль для протеза бедра с микропроцессорным управлением и активным электроприводом.

Обычный механический протез только повторяет движение. Power Knee помогает двигаться, подстраивается под скорость и ритм шага, помогает встать со стула, подняться по лестнице и спокойно спуститься. Для человека с ампутацией на уровне бедра это значит меньше усилий каждый день и больше самостоятельности. При этом, как уточняют в Центре, насколько протез подойдет конкретному человеку, зависит от его физического состояния, точности настройки и того, как он освоит систему.

Технологию Центр внедряет на основе собственной разработки. В 2025 году его специалисты создали экспериментальный технологический процесс изготовления протеза бедра с модулем Power Knee для людей с высокой двигательной активностью.

Вместе с казахстанскими специалистами работает клинический специалист Össur по Азии и Ближнему Востоку, протезист-ортезист с 25-летним опытом Луи Даниэль Бирманн. Они подгоняют протез под пациента, анализируют походку и учат безопасно им пользоваться. Параллельно для специалистов Центра проводят семинары и мастер-классы, чтобы в будущем выполнять такую работу в Казахстане своими силами.

Протезы получат еще 12 паралимпийцев

Центр развивает новое направление, высокотехнологичное протезирование для спортсменов с инвалидностью и людей с высокой двигательной активностью. Вместе с Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта сейчас прорабатывают протезирование более 12 паралимпийцев, которые выступают за Казахстан на международных соревнованиях.

До конца 2026 года спортсменов планируют обеспечить современными протезно-ортопедическими изделиями. Каждому их подберут индивидуально, с учетом двигательных возможностей, физической подготовки и вида спорта.