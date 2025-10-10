Парапауэрлифтеры из Астаны отличились на чемпионате мира в Египте
Два призовых места.
В Каире завершился молодежный чемпионат мира по пара пауэрлифтингу, собравший сильнейших спортсменов с ограниченными возможностями из разных уголков планеты, передает BAQ.KZ.
Казахстан на престижном турнире достойно представили атлеты из Астаны — и вернулись домой с двумя медалями.
Серебро завоевал Куаныш Рахатулы, выступавший в весовой категории до 54 килограммов. Ему покорился вес в 105 кг, что позволило уверенно войти в тройку лидеров и занять вторую ступень пьедестала почета.
Бронзовую медаль в весе до 59 кг выиграл Вазир Надыров. Его результат — 121 кг — оказался третьим по силе среди участников, продемонстрировавших высокий уровень подготовки и мотивации.
К слову, соревнования в Каире стали настоящим испытанием: за медали боролись 120 участников из 27 стран мира.
