В Каире завершился молодежный чемпионат мира по пара пауэрлифтингу, собравший сильнейших спортсменов с ограниченными возможностями из разных уголков планеты, передает BAQ.KZ.

Казахстан на престижном турнире достойно представили атлеты из Астаны — и вернулись домой с двумя медалями.

Серебро завоевал Куаныш Рахатулы, выступавший в весовой категории до 54 килограммов. Ему покорился вес в 105 кг, что позволило уверенно войти в тройку лидеров и занять вторую ступень пьедестала почета.

Бронзовую медаль в весе до 59 кг выиграл Вазир Надыров. Его результат — 121 кг — оказался третьим по силе среди участников, продемонстрировавших высокий уровень подготовки и мотивации.

К слову, соревнования в Каире стали настоящим испытанием: за медали боролись 120 участников из 27 стран мира.