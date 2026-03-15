Парапланерист приземлился на избирательный участок в ВКО

Экстремал эффектно проголосовал на референдуме в Усть-Каменогорске.

Фото: Скриншот видео

В Восточно-Казахстанской области, в городе Усть-Каменогорске, парапланерист Николай своеобразно принял участие в голосовании на республиканском референдуме по вопросам Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Свой голос он отдал на избирательном участке, расположенном в школе №42. По его словам, участие в голосовании — это возможность проявить активную гражданскую позицию и внести вклад в будущее страны.

Николай отметил, что считает важным не оставаться в стороне от общественно значимых событий и участвовать в жизни государства.

 
 
 
 
 
在 Instagram 查看这篇帖子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus) 分享的帖子

