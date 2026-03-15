Парапланерист приземлился на избирательный участок в ВКО
Экстремал эффектно проголосовал на референдуме в Усть-Каменогорске.
Сегодня 2026, 13:32
74Фото: Скриншот видео
В Восточно-Казахстанской области, в городе Усть-Каменогорске, парапланерист Николай своеобразно принял участие в голосовании на республиканском референдуме по вопросам Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
Свой голос он отдал на избирательном участке, расположенном в школе №42. По его словам, участие в голосовании — это возможность проявить активную гражданскую позицию и внести вклад в будущее страны.
Николай отметил, что считает важным не оставаться в стороне от общественно значимых событий и участвовать в жизни государства.
在 Instagram 查看这篇帖子
Самое читаемое
- Иран нанес самую мощную атаку на Израиль с начала конфликта
- В Казахстане отмечают Көрісу күні — день встреч и примирения
- Отделения Citibank в Дубае и Манаме подверглись атакам
- 11 тысяч детей родились в Казахстане благодаря программе «Аңсаған сәби»
- Казахстанский гимнаст стал серебряным призёром этапа Кубка мира в Турции