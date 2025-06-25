Специализированный межрайонный административный суд Восточно-Казахстанской области признал незаконным отказ Министерства туризма и спорта РК в выплате денежных поощрений спортсмену из Усть-Каменогорска, занявшему призовые места на чемпионатах мира по пара-армрестлингу, передает BAQ.KZ.

Речь идёт о жителе ВКО, который в 2022 и 2023 годах стал серебряным и бронзовым призёром мировых первенств, проходивших в Анталье (Турция) и Алматы. На соревнования он направлялся от имени государства, представляя спортивный клуб Управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области. Все командировочные расходы тогда были оплачены за счёт бюджета.

Однако после возвращения спортсмена с медалями Министерство спорта отказалось выплачивать ему призовые, ссылаясь на несоблюдение сроков подачи документов и на то, что на чемпионатах участвовало меньше 20 стран, как того требует новый нормативный акт.

Суд установил, что данное требование о количестве стран-участниц на момент проведения чемпионата 2022 года ещё не действовало и не может применяться задним числом. Кроме того, суд указал: подзаконные акты не содержат запрета на выплату поощрений по видам спорта, не входящим в программу Паралимпийских игр.

В решении суда подчёркивается, что отказ Министерства нарушает нормы Конституции, международные обязательства Казахстана (включая Конвенцию ООН о правах лиц с инвалидностью), а также принципы запрета дискриминации и злоупотребления формальными требованиями. Суд расценил действия ведомства как нарушение принципа охраны доверия граждан к государству.

Иск спортсмена был удовлетворён в полном объёме. Министерству спорта предписано в установленный законом срок принять решение о выплате поощрений в размерах, действовавших на момент побед спортсмена.