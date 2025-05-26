Столичные параспортсмены поддержали масштабную экологическую акцию "Таза Қазақстан" и высадили деревья около легкоатлетического комплекса Qazaqstan, передает BAQ.KZ.

Представители спортивного клуба "Елорда" для лиц с ограниченными возможностями собрались в легкоатлетическом комплексе, чтобы обсудить предстоящие планы и принять участие в высадке елей.

"Мы провели большую встречу, на которой обсудили актуальные вопросы, волнующие параспортсменов клуба "Елорда". Нам есть куда стремиться — совершенству нет предела. Акция по высадке деревьев стала заключительной частью собрания. Это не только символ добрых дел, но и олицетворение надежд и будущих успехов. Тем более, что совсем скоро — с 30 мая по 12 июня — в Астане пройдет VII Параспартакиада Республики Казахстан среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, органов зрения и особенностями интеллектуального развития", – отметил руководитель Управления физической культуры и спорта Астаны Василий Левит.

Среди участников акции был и обладатель пятого места на Паралимпиаде в Токио (2020), бронзовый призёр Азиатских игр и чемпионата мира (2023), участник Паралимпийских игр в Париже (2024) парапловец Сиязбек Далиев.

По его словам, участие параспортсменов в озеленении города — это возможность продемонстрировать приверженность людей с ограниченными возможностями инициативам Президента и стремление к продвижению экологической культуры.