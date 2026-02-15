Парень с ножом убил подростка и ранил еще двоих человек в Японии
Нападавший и его жертвы были знакомы.
Сегодня 2026, 15:09
18Фото: Pixabay.com
В Японии 20-летний парень нанес ножевые ранения трем подросткам, один из которых скончался. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на местную полицию, передает BAQ.KZ.
Уточняется, что инцидент произошел в туристическом районе Дотонбори в центре Осаки. Нападавший и его жертвы были знакомы, незадолго до инцидента у них произошел конфликт, который перерос в потасовку.
В результате произошедшего все трое подростков получили ножевые ранения, спасти жизнь одного из них не удалось.
"Полиция префектуры [Нара] арестовала мужчину в возрасте около 20 лет, который скрылся с места происшествия", - говорится в публикации.
По факту проводится расследование.
