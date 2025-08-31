Ещё несколько лет назад его знали только соседи по двору в Атырау. Сегодня о нём пишет британская пресса, а фанаты сравнивают его с легендами футбола. Темирлан Анарбеков, 21-летний вратарь "Кайрата", сотворил сенсацию — в матче против "Селтика" он взял три пенальти подряд и вывел алматинский клуб в групповой этап Лиги чемпионов, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Ак Жайык.

Для казахстанского футбола это больше, чем победа — это исторический прорыв. "Кайрат" впервые сыграет в главном клубном турнире Европы, а Анарбеков стал символом веры в то, что невозможное всё-таки возможно.

От двора до "Кайрата"

Темирлан родился в 2003 году в Атырау. В 14 лет его заметили скауты и пригласили в академию "Кайрата". Уже через три года он дебютировал в Премьер-лиге, а к 19 годам носил капитанскую повязку в "Кайрат-Жастар" — редкость для вратаря, что только подтверждало его лидерский характер.

В 2024-м он провёл сезон в аренде в "Женисе", набрался опыта и вернулся в Алматы сильнее и увереннее. Контракт с "Кайратом" у него до 2027 года — клуб явно верит в его будущее.

Ночь, которая вошла в историю

26 августа в Алматы "Кайрат" принимал "Селтик". 90 минут — ничья, дальше — серия пенальти. На глазах у переполненного стадиона Анарбеков сотворил то, что в футболе называют "моментом карьеры": три подряд сейва. После третьего удара стадион взорвался. Болельщики скандировали его имя, соцсети заполнили мемы и посты. "Ты спас не только “Кайрат”, но и всю страну!" — писали фанаты.

Британская The Guardian вышла с заголовком: "За тысячи миль от Европы Темирлан Анарбеков вписал своё имя в историю позора “Селтика”".

А сам герой вечера скромно сказал после матча: "Я просто делал свою работу. Рад, что подарил радость болельщикам".

Новый символ футбольной надежды

Высокий, хладнокровный, с железными нервами — Анарбеков сочетает реакцию и умение угадывать удары. Эксперты уверены: это будущее №1 сборной Казахстана. История парня из Атырау — пример для сотен мальчишек: дорога в большой футбол возможна. И похоже, что имя Анарбекова ещё не раз прогремит в Европе — не как сенсация, а как доказательство того, что казахстанский футбол растит игроков мирового уровня.