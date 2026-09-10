Париж, 1878 год: в Алматы показали редкие французские книги о Туркестане

В Национальной библиотеке РК открыли Книжный уголок Франции, представили казахоязычное издание книги историка Мари Фаверо о Золотой Орде и подписали соглашение о сотрудничестве с Французским альянсом в Алматы, передает BAQ.KZ.

Новый книжный уголок собрал литературу об истории, искусстве и культуре Франции, произведения классических и современных авторов. Часть книг представлена на французском языке, часть в переводах на казахский и русский.

Коллекцию планируют пополнять.





Книга Фаверо посвящена истории Золотой Орды, ее роли в евразийском пространстве и влиянию на политические и культурные процессы в Центральной Азии. Во французском оригинале работа называется «La Horde» с подзаголовком «Как монголы изменили мир» - «La Horde. Comment les Mongols ont changé le monde».

К мероприятию в библиотеке представили и старые франкоязычные издания о Туркестане из ее фондов.

Среди них работа геолога Ивана Мушкетова «Минеральные богатства Русского Туркестана», изданная в Париже в 1878 году. Брошюра объемом 32 страницы посвящена полезным ископаемым региона, их минералогическому и петрографическому составу. К работе прилагалась геологическая карта.

Рядом представлено географическое издание Люсьена Ланье «L'Asie. Choix de lectures de géographie». Первый том посвящен Русской Азии, Туркестану, Османской Азии и Ирану. Экземпляр 1899 года насчитывает 647 страниц и содержит карты региона.

Еще одно издание, «Экскурсия в Туркестан и на русско-афганскую границу» графа Армана-Пьера де Шоле, вышло в Париже в 1889 году. Книга сопровождалась иллюстрациями и картой Туркестана.

Национальная библиотека и Французский альянс в Алматы подписали соглашение о культурном сотрудничестве. Документ предусматривает совместные культурно-просветительские и литературные проекты.