24 сентября 2025 года в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО прошёл торжественный концерт "Ғасыр әуендері: Тілендиевке тағзым", посвящённый 100-летнему юбилею выдающегося казахского композитора, дирижёра и кюйши Нургисы Тлендиева, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и информации Казахстана.

Эта памятная дата была включена в официальный список юбилеев, отмечаемых под эгидой ЮНЕСКО, что подчёркивает её значение не только для Казахстана, но и для международного сообщества.

В мероприятии приняли участие министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, представители дипломатического корпуса, а также видные деятели культуры и искусства.

"Для нас огромная честь сегодня представить казахскую традиционную музыку здесь, в самом сердце Парижа, в штаб-квартире ЮНЕСКО. Мы глубоко ценим поддержку этой авторитетной организации, которая включила столетие Нургисы Тлендиева в список памятных дат международного значения. Память о выдающемся композиторе и дирижёре — это не только наша национальная гордость, но и часть общего культурного наследия всего человечества", — подчеркнула Аида Балаева в своём приветственном слове.

Цель концерта — продвижение казахской национальной культуры, её богатого наследия и многовековых традиций.

В музыкальной программе прозвучали знаменитые произведения Тлендиева в исполнении оркестра народных инструментов "Отырар сазы", художественным руководителем и дирижёром которого является дочь композитора — Динзухра Тлендиева.

Кроме того, на сцене ЮНЕСКО выступили известные казахстанские артисты: Светлана Айтбаева, Алишер Каримов, Фархат Кубиев, Гаухар Жумагулова, Аскар Мукият, Абай Койшыбаев, Расул Жармагамбетов, Нургалым Аманбай, Аягоз Хайруллина и Жулдыз Байжума.

Наследие Нургисы Тлендиева занимает особое место в культурной истории Казахстана. Он является автором более 500 музыкальных произведений, написал музыку к свыше 50 театральным постановкам и 20 кинофильмам. В разные годы он занимал должности главного дирижёра Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, а также Академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы. Позже он основал и возглавил оркестр "Отырар сазы", ставший символом казахской музыкальной традиции.