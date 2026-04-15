Победителем оказался 58-летний инженер и коллекционер искусства Ари Ходара. О своей удаче он узнал во время видеозвонка с представителями аукционного дома Christie’s в Париже. Сначала мужчина даже усомнился в результате и спросил: «Откуда мне знать, что это не розыгрыш?»

Речь идет о картине испанского художника Пабло Пикассо, созданной в 1941 году.

Организаторы сообщили, что в розыгрыше продали более 120 тысяч билетов по 100 евро каждый. В итоге удалось собрать около 11 млн евро. Все эти средства направят на исследования болезни Альцгеймера.

Это уже третья подобная благотворительная лотерея под названием «Один Пикассо за 100 евро». Проект был запущен в 2013 году.