Парижский музей Лувр снова открылся для посетителей через три дня после дерзкого ограбления. При этом галерея Аполлона, откуда похитители вынесли драгоценности, остается закрытой, передает BAQ.KZ.

По информации France 24, комиссия по делам культуры сената Франции опросит директора Лувра Лоранс де Кар относительно мер безопасности в музее. Как сообщало ранее Le Figaro, де Кар пыталась подать в отставку, но ее увольнение не приняли.

Кража спровоцировала новый виток скандала из-за отсутствия мер безопасности во французских музеях после того, как в прошлом месяце нападениям подверглись еще два учреждения. Французская газета La Depeche пишет, что после громкой кражи драгоценностей из Лувра министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес разошлет всем префектам инструкции по усилению мер безопасности в культурных учреждениях страны.

"Куратор Лувра оценил ущерб в 88 миллионов евро" или 102 миллиона долларов", – заявила во вторник прокурор Парижа Лора Бекко.