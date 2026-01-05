Во Франции десять человек признаны виновными в травле первой леди Брижит Макрон. Они распространяли фейк, что та родилась мужчиной, передает Baq.kz со ссылкой на BBC.

Большинство обвиняемых получили условные тюремные сроки — до восьми месяцев. Один человек был арестован и отправлен в тюрьму за неявку в суд.

Все они признаны виновными в распространении ложных утверждений о поле и сексуальной ориентации первой леди Франции, а также в "злонамеренных высказываниях" о разнице в возрасте между супругами Макрон, составляющей 24 года.

Судья заявил, что все подсудимые действовали с очевидным намерением причинить вред Брижит Макрон, публикуя в интернете унизительные и оскорбительные комментарии.

Подсудимым от 41 до 65 лет. Среди них — чиновник на выборной должности, владелец галереи, учитель и интернет-гадалка, 51-летняя Дельфин Ж., которая выступает в интернете под ником Амандин Руа.

Руа вместе с другой подсудимой, Наташей Рей, называющей себя независимой журналисткой, в прошлом году уже была осуждена за клевету на Брижит Макрон.

В 2021 году Руа и Рей опубликовали в YouTube свою беседу, в которой они утверждали, что никакой Брижит Макрон изначально не существовало, а на самом деле это ее "поменявший пол" брат, Жан-Мишель Троньё.

Позднее Рей и Руа выиграли апелляцию, и их первые приговоры были отменены. Однако, по некоторым сообщениям, Брижит Макрон оспаривает эту отмену в суде высшей инстанции.