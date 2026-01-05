Парижский суд признал виновными 10 человек в травле первой леди Брижит Макрон
Из них восемь мужчин и две женщины
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Во Франции десять человек признаны виновными в травле первой леди Брижит Макрон. Они распространяли фейк, что та родилась мужчиной, передает Baq.kz со ссылкой на BBC.
Большинство обвиняемых получили условные тюремные сроки — до восьми месяцев. Один человек был арестован и отправлен в тюрьму за неявку в суд.
Все они признаны виновными в распространении ложных утверждений о поле и сексуальной ориентации первой леди Франции, а также в "злонамеренных высказываниях" о разнице в возрасте между супругами Макрон, составляющей 24 года.
Судья заявил, что все подсудимые действовали с очевидным намерением причинить вред Брижит Макрон, публикуя в интернете унизительные и оскорбительные комментарии.
Подсудимым от 41 до 65 лет. Среди них — чиновник на выборной должности, владелец галереи, учитель и интернет-гадалка, 51-летняя Дельфин Ж., которая выступает в интернете под ником Амандин Руа.
Руа вместе с другой подсудимой, Наташей Рей, называющей себя независимой журналисткой, в прошлом году уже была осуждена за клевету на Брижит Макрон.
В 2021 году Руа и Рей опубликовали в YouTube свою беседу, в которой они утверждали, что никакой Брижит Макрон изначально не существовало, а на самом деле это ее "поменявший пол" брат, Жан-Мишель Троньё.
Позднее Рей и Руа выиграли апелляцию, и их первые приговоры были отменены. Однако, по некоторым сообщениям, Брижит Макрон оспаривает эту отмену в суде высшей инстанции.
Самое читаемое
- Три железнодорожных вокзала реконструируют в СКО
- "Нам нужна Гренландия": Трамп допустил новые военные операции США после Венесуэлы
- Глава государства прокомментировал слухи о своем здоровье
- В Казахстане изменился порядок налогообложения транспортных средств
- Марко Рубио может возглавить управление Венесуэлой после смены власти