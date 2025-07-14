"Парк или базар?": астанчане возмущены стихийной торговлей в Ботаническом саду
Жители жалуются на продажу в столичном парке.
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В социальных сетях жители Астаны массово выражают недовольство в связи с появлением стихийной торговли в Ботаническом саду, передает BAQ.KZ.
Как отмечается в одной из популярных публикаций аккаунта zhaloby.astana в Instagram:
"Ботанический сад был единственным местом, где можно спокойно гулять и заниматься спортом. А теперь и здесь базар? Насколько это законно — просто на землю разложить товар и продавать? Парк превращается в рынок!"
Комментарии пользователей разделились на два лагеря. Одни поддерживают автора жалобы, считая, что парки должны оставаться местами отдыха и тишины, а не торговли:
- "Хочется отдохнуть от городской суеты, а везде машинки, вата, игрушки. Ботанический сад — это не аттракционы",
- "Невозможно гулять с детьми — антисанитария, приставучие продавцы, завышенные цены".
Другие комментаторы встают на сторону продавцов, отмечая, что многие вынуждены зарабатывать так "не от хорошей жизни":
- "Люди выживают как могут. Аренда на рынках дорогая. Это способ хоть как-то прокормить семью",
- "Научите детей, что не всё можно купить. Не продавцы виноваты в истериках".
Продавцы в подобных ситуациях действительно часто не имеют лицензий и торгуют без разрешения, однако вопрос их удаления из парков остаётся открытым. За комментарием по ситуации редакция обратилась в пресс-службу столичного департамента полиции — там пообещали ответить позже.
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