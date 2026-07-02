Парковка у столичного аэропорта станет дороже

Международный аэропорт Астаны продолжает развитие парковочной инфраструктуры и подготовку дополнительных парковочных зон для длительного хранения автомобилей.

Стоимость парковки в новых зонах составит 100 тенге в час, что позволит пассажирам и провожающим воспользоваться более экономичным вариантом размещения транспорта. Также на территории аэропорта продолжает работать бесплатная парковочная зона, рассчитанная на 100 машиномест.

Кроме того, с 1 августа 2026 года изменятся тарифы на краткосрочную парковку. Стоимость составит 300 тенге за час, что на 100 тенге выше действующего тарифа. До этого цена оставалась на уровне 200 тенге в час с 2023 года, несмотря на рост эксплуатационных расходов и модернизацию инфраструктуры.

При этом для отдельных категорий граждан сохраняются льготы. От оплаты парковки освобождаются лица с инвалидностью I и II групп, ветераны боевых действий в других государствах, а также участники ликвидации последствий испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.

В аэропорту отмечают, что развитие парковочной системы направлено на повышение комфорта пассажиров, оптимизацию транспортных потоков и расширение выбора удобных вариантов парковки.