При этом депутат подчеркнул, что элементы мажоритарного подхода сохранятся внутри самих партий – через внутрипартийные праймериз, дебаты и конкурентный отбор кандидатов.
Ключевым элементом парламентской реформы в Казахстане станет переход к полностью пропорциональной избирательной системе. Об этом заявил депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев, выступая на втором заседании Конституционной комиссии, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, в рамках новой модели все депутаты однопалатного парламента – Курултая – будут избираться исключительно по партийным спискам. Такой подход, отметил депутат, соответствует современным политическим требованиям и усиливает связь между волей избирателей и составом законодательного органа.
"Ключевым акцентом новой модели становится полностью пропорциональная избирательная система. Все депутаты будут избираться по партийным спискам. Это означает прямую и честную связь между волей избирателя и составом парламента", – подчеркнул Елнур Бейсенбаев.
Он отметил, что распространённые опасения о том, что отказ от мажоритарной системы якобы ущемляет права беспартийных граждан, не имеют под собой оснований. По его словам, именно в пропорциональной системе партии вынуждены бороться за каждый голос, в том числе за голоса избирателей, не состоящих в партиях.
В качестве примера депутат привёл итоги парламентских выборов 2023 года. Так, по партийным спискам одна из крупнейших политических сил получила около 3,5 млн голосов, тогда как по одномандатным округам – порядка 2,8 млн. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что партии получают поддержку не только от своих членов, но и от широкой аудитории сторонников.
Бейсенбаев также отметил, что за последние годы в Казахстане сформировался устойчивый институт современных политических партий, которые готовы нести прямую и полную ответственность за законодательную власть.
"Сегодня партии готовы отвечать за принимаемые решения. Это делает решение главы государства о парламентской реформе своевременным и политически зрелым", – заявил он.
При этом депутат подчеркнул, что элементы мажоритарного подхода сохранятся внутри самих партий – через внутрипартийные праймериз, дебаты и конкурентный отбор кандидатов. По его словам, именно на этом уровне будет обеспечиваться конкуренция персоналий и обновление кадров.
Отдельно Елнур Бейсенбаев поддержал инициативу назвать будущий парламент Курултаем, отметив, что это название имеет глубокие исторические корни и отражает традиции народного представительства.
"Курултай – это исторически первый демократический институт, где решались судьбоносные вопросы страны. Такое название подчёркивает связь современной политической системы с национальной традицией", – сказал депутат.
В целом, по его оценке, предлагаемые изменения направлены на формирование более прозрачной, легитимной и ответственной парламентской системы, в которой политические партии играют ключевую роль и несут прямую ответственность перед обществом.
