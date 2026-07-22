Парламент Франции одобрил запрет соцсетей для детей младше 15 лет

Парламент Франции одобрил законопроект, запрещающий детям младше 15 лет создавать аккаунты в социальных сетях. После подписания президентом Эмманюэлем Макроном страна станет первой в Евросоюзе, принявшей такую меру. Согласно документу, запрет начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

При этом у онлайн-платформ будет время до 1 января 2027 года, чтобы удалить уже существующие аккаунты пользователей младше 15 лет. Кроме того, закон предусматривает обязательную проверку возраста пользователей и запрет на использование мобильных телефонов в старших классах школ.

Поводом для инициативы стал доклад французских органов здравоохранения, опубликованный в конце 2025 года. В нем говорилось о возможном негативном влиянии TikTok, Instagram, Snapchat и других платформ на психическое здоровье детей, включая снижение самооценки, рост случаев самоповреждений и других рисков. По данным французских властей, каждый второй подросток проводит за смартфоном от двух до пяти часов в день, а 58% используют его для доступа к социальным сетям.