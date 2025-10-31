Во Франции депутаты Национальной ассамблеи с минимальным перевесом голосов поддержали резолюцию, призывающую правительство денонсировать соглашение с Алжиром, подписанное ещё в 1968 году, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Euronews.

Документ, предложенный партией "Национальное объединение", получил поддержку 185 депутатов, против высказались 184 парламентария, преимущественно из левого крыла. Соглашение предоставляет гражданам Алжира льготы при переезде и проживании во Франции.

Голосование стало символической победой ультраправых, которые впервые смогли провести через парламент собственную инициативу, несмотря на существовавший ранее "санитарный кордон" — негласное правило, исключавшее сотрудничество центристов и левых с этой политической силой.

Лидер партии Марин Ле Пен назвала итоги голосования "историческим днём для “Национального объединения” и призвала правительство учесть позицию парламента:

"Мы считаем, что больше нет никаких оснований для сохранения этого документа", — заявила Ле Пен.

Соглашение между Францией и Алжиром, заключённое более 50 лет назад, долгое время считалось важной частью двусторонних отношений. Однако в последние годы, на фоне политических разногласий и миграционных споров, вопрос о его пересмотре вновь оказался в центре общественного внимания.

Ранее Алжир неоднократно заявлял, что выступает против пересмотра соглашения 1968 года, считая его основой исторического партнёрства между двумя странами.