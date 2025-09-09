Парламент Франции выразил недоверие правительству Франсуа Байру
В голосовании приняли участие 583 депутата.
Сегодня, 05:11
147Фото: Getty Images
Национальная ассамблея Франции проголосовала за вотум недоверия правительству премьер-министра Франсуа Байру. Таким образом, страна второй раз за год осталась без кабинета министров, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.
В голосовании приняли участие 583 депутата: 364 высказались за отставку, 194 - против, 25 воздержались. Итог был ожидаемым, отмечают эксперты.
После решения парламента ультраправая оппозиция настаивает на проведении досрочных выборов, в то время как ультралевые требуют ухода президента Эмманюэля Макрона.
Пресс-служба Елисейского дворца сообщила, что во вторник утром Макрон встретится с Байру и примет его отставку. Новый премьер-министр будет назначен в ближайшие дни.
