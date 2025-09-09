Национальная ассамблея Франции проголосовала за вотум недоверия правительству премьер-министра Франсуа Байру. Таким образом, страна второй раз за год осталась без кабинета министров, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

В голосовании приняли участие 583 депутата: 364 высказались за отставку, 194 - против, 25 воздержались. Итог был ожидаемым, отмечают эксперты.

После решения парламента ультраправая оппозиция настаивает на проведении досрочных выборов, в то время как ультралевые требуют ухода президента Эмманюэля Макрона.

Пресс-служба Елисейского дворца сообщила, что во вторник утром Макрон встретится с Байру и примет его отставку. Новый премьер-министр будет назначен в ближайшие дни.