По словам Абдуррахмана, заседание было перенесено из-за отсутствия кворума.

Как сообщила депутат, следующее заседание может состояться 1 февраля.

Согласно сложившемуся после 2003 года политическому балансу в Ираке, президент страны избирается из числа кандидатов, выдвигаемых курдскими партиями. Ранее этот пост занимали представители Патриотического союза Курдистана (ПСК), включая покойного экс-президента Джаляля Талабани.

На всеобщих выборах, состоявшихся в Ираке 11 ноября 2025 года, Координационный рамочный блок, объединяющий лидеров шиитских партий, одержал победу. Блок выдвинул бывшего премьер-министра Нури аль-Малики кандидатом на пост главы правительства.