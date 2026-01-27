Парламент Ирака отложил избрание президента
Сегодня, 19:46
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:46Сегодня, 19:46
104Фото: Анадолу
Парламент Ирака отложил избрание президента страны, сообщил депутат от Иракского туркменского фронта (ITC) Гюльсель Абдуррахман в беседе с "Анадолу", передает BAQ.KZ со ссылкой на данное издание.
По словам Абдуррахмана, заседание было перенесено из-за отсутствия кворума.
Как сообщила депутат, следующее заседание может состояться 1 февраля.
Согласно сложившемуся после 2003 года политическому балансу в Ираке, президент страны избирается из числа кандидатов, выдвигаемых курдскими партиями. Ранее этот пост занимали представители Патриотического союза Курдистана (ПСК), включая покойного экс-президента Джаляля Талабани.
На всеобщих выборах, состоявшихся в Ираке 11 ноября 2025 года, Координационный рамочный блок, объединяющий лидеров шиитских партий, одержал победу. Блок выдвинул бывшего премьер-министра Нури аль-Малики кандидатом на пост главы правительства.
Самое читаемое
- Конфликт с Сапиевым: Есимханов выступил с заявлением
- В Конституции Казахстана предложили новый порядок кадровых назначений
- Какая категория казахстанцев получит повышенные выплаты на 10% с января 2026 года
- 26,7 млрд тенге за год: Кто получает спецгоспособие в Казахстане?
- Курс доллара в Казахстане продолжает снижаться