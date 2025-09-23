Жогорку Кенеш готовится к самороспуску. Президент Кыргызстана может издать указ на следующей неделе, передает BAQ.KZ.

Как пишет kaktus.media, дату рассмотрения проекта постановления о самороспуске парламента VII созыва определит координационный совет. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству сообщила председатель Чолпон Султанбекова.

Ранее комитет поддержал проект постановления. Докладчиком выступил депутат Улан Примов.

По словам депутата Дастана Бекешева, вопрос могут включить в повестку заседания уже 25 сентября. Он считает, что на следующей неделе президент может подписать указ, после чего страна начнет подготовку к внеочередным парламентским выборам.

"Вопрос уже решен", - сказал депутат в своем Telegram-канале.