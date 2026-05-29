Парламент Мексики поддержал отмену выборов при иностранном вмешательстве

Палата депутатов Мексики одобрила поправки в Конституцию страны, предусматривающие возможность отмены результатов выборов в случае доказанного иностранного вмешательства. Об этом сообщается на странице законодательного органа в соцсети X.

Инициатором изменений выступил координатор правящей партии Рикардо Монреаль.

Как сообщили в нижней палате парламента, изменения предусматривают новую норму в статье 41 Конституции, согласно которой вмешательство иностранных государств, политических сил или зарубежного финансирования может стать основанием для признания выборов недействительными.

За принятие поправок проголосовали 307 депутатов, против выступили 128 парламентариев, еще один воздержался.

Согласно новым положениям, при подтверждении внешнего вмешательства результаты голосования могут быть отменены как на отдельных участках, так и по всей стране.