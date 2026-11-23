Парламент Монголии одобрил отставку президента на фоне обвинений в коррупции
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Парламент Монголии одобрил отставку президента Ухнаагийна Хурэлсуха. За решение проголосовали 96 из 104 присутствовавших депутатов, восемь выступили против. Это первый случай в демократической истории страны, когда действующий президент досрочно покидает пост.
Хурэлсух заявил, что уходит, чтобы доказать свою невиновность, и отверг обвинения в коррупции. Бывший министр юстиции Нямбаатар Хишгээ утверждал, что президент получил более 22 млн долларов в связи со строительством железной дороги Тавантолгой — Гашуунсухайт. По его словам, контракт на строительство в 2019 году без конкурса передали компании Bodi International.
Компания и сам Хурэлсух обвинения отвергли. Отставка произошла на фоне борьбы между фракциями правящей Монгольской народной партии, а также экономических трудностей. Инфляция в стране достигла 13,6%, а дефицит топлива наблюдается с лета.
Обязанности президента временно будет исполнять спикер парламента Сандаг Бямбацогт. Нового главу государства должны избрать в течение четырёх месяцев.
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