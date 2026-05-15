Парламент одобрил проект закона "Об административно-территориальном устройстве"

Депутаты Парламента одобрили в первом чтении проект Конституционного закона "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", передает BAQ.KZ.

Состав комиссии

В состав совместной комиссии палат Парламента по законопроекту от Мажилиса вошли депутаты Мукаш Искандиров, Данабек Исабек, Руслан Кожасбаев и Еркебулан Мамбетов, от Сената – Жанна Асанова, Али Бектаев, Жанболат Жоргенбаев и Бауыржан Каниев. Председателем комиссии избран Али Бектаев.

На совместном заседании Парламента законопроект представил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков.

О чем документ

Документ уточняет, как в Казахстане будут образовывать, менять и упразднять области, районы, города, села и поселки.

В нем также распределены полномочия между Президентом, Правительством и местными органами.

Президент сможет образовывать и упразднять области и районы. Правительство будет вносить предложения и определять границы крупных территорий.

Местные органы будут решать вопросы по селам и поселкам.

Статус населенных пунктов будут менять только с учетом их развития и мнения жителей.