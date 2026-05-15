Парламент одобрил проект закона "Об административно-территориальном устройстве"
В документе распределены полномочия между Президентом, Правительством и местными органами
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутаты Парламента одобрили в первом чтении проект Конституционного закона "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", передает BAQ.KZ.
Состав комиссии
В состав совместной комиссии палат Парламента по законопроекту от Мажилиса вошли депутаты Мукаш Искандиров, Данабек Исабек, Руслан Кожасбаев и Еркебулан Мамбетов, от Сената – Жанна Асанова, Али Бектаев, Жанболат Жоргенбаев и Бауыржан Каниев. Председателем комиссии избран Али Бектаев.
На совместном заседании Парламента законопроект представил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков.
О чем документ
Документ уточняет, как в Казахстане будут образовывать, менять и упразднять области, районы, города, села и поселки.
В нем также распределены полномочия между Президентом, Правительством и местными органами.
Президент сможет образовывать и упразднять области и районы. Правительство будет вносить предложения и определять границы крупных территорий.
Местные органы будут решать вопросы по селам и поселкам.
Статус населенных пунктов будут менять только с учетом их развития и мнения жителей.
Самое читаемое
- "Подаем иск в суд Астаны": вернутся ли камеры "Сергек" на улицы Костаная?
- Первая леди Турции открыла экологическую лабораторию в Казахстане
- Экспорт падает, импорт растет: как меняется торговля Казахстана с Россией
- Мигранты из Центральной Азии устроили массовую драку в России
- Акимат против дачников: скандал из-за газа набирает обороты в Костанае