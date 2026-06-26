Парламент принял отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2025 год

Депутаты на совместном заседании палат Парламента РК рассмотрели вопрос об утверждении отчетов правительства Республики Казахстан и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2025 год, передает BAQ.KZ.

Депутат от партии Ауыл Серик Егизбаев отметил, что эффективность государственной поддержки должна оцениваться не количеством освоенных средств или достигнутых формальных показателей, а реальными результатами: ростом производства, развитием переработки, увеличением доходов фермеров за счет создания новых рабочих мест, а также повышением качества жизни сельского населения.

"Государственная поддержка агропромышленного комплекса должна строиться на принципах прозрачности, открытости, адресности, цифровизации и ответственности за конечный результат. Для этого действующая система финансирования отрасли требует новых подходов", – сказал депутат.

Депутат партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров отметил, что в прошедшем году Правительство провело восемь корректировок бюджета без согласования в Парламенте.

"Установленный лимит в 15 % на перераспределение средств соблюдался лишь формально — по отдельным программам изменения достигали 59 %. Средства изымались из стратегических программ: под нож попали социальная защита и здравоохранение на 125 миллиардов тенге. Исключены 99 инвестиционных проектов на 75 миллиардов тенге. Теряется весь смысл тех долгих парламентских слушаний, колоссальный труд депутатов и общества, который был вложен в обсуждение каждой статьи расходов", – сказал депутат.

Он добавил, что фракция Respublica считает: любое изменение бюджета свыше 10% должно проходить через публичные слушания в профильных комитетах Парламента.

Представитель фракции Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Рахимжанов отметил, что средства Национального фонда должны работать на людей, а не "проедаться" на текущие дыры в бюджете.

Фракция ОСДП не приняла отчет Правительства и поддержала отчет ВАП.

Представитель фракции Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов в своем выступлении отметил, что правительство по-прежнему оценивает свою эффективность исходя из освоения денег, а не достигнутых результатов.

"Народная партия неоднократно заявляла, что пора от количественных показателей переходить к качественным результатам, потому что нашим гражданам важна не сумма освоенных средств, а повышение их благосостояния", – сказал депутат.

Фракция НПК положительно оценила качество отчета ВАП и выразила надежду, что Правительство учтет замечания и предложения депутатов, внесет корректировки в экономическую и бюджетную политику. С учетом этого фракция поддержала отчет об исполнении республиканского бюджета за 2025 год.