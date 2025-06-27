Депутаты Сената и Мажилиса на совместном заседании палат Парламента приняли отчёт правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Отчёт одобрили 48 депутатов Сената, 69 депутатов Мажилиса. "Против" проголосовали два сенатора и 20 мажилисменов. Воздержались два депутата Мажилиса.

Ранее отчёт правительства о республиканском бюджете за 2024 год был детально рассмотрен и обсужден в палатах Парламента.

"В 2024 году ВВП вырос на 4,8% в основном обеспечен за счет ненефтяного сектора. По итогам 5 месяцев текущего года ВВП вырос на 6%. Доля ненефтяных доходов в консолидированном бюджете за последний год выросла на 2,5 процентных пункта. Инфляция снизилась с 9,8% до 8,6%. Дефицит бюджета составил 3,6 трлн тенге или 2,7% к ВВП. Государственный долг достиг 31,8 трлн тенге или 23,7% к ВВП. За прошлый год активы Национального фонда выросли на 16% и составили 66,2 млрд долларов США. По программе "Нацфонд – детям" всего за 2 года порядка 7 миллионам детям начислено 233 доллара США на каждого ребенка", - сказал министр финансов Мади Такиев.

Годовой план по доходам республиканского бюджета исполнен на 97,2%, в бюджет поступило 19,6 трлн тенге. Расходы бюджета исполнены на 97,8% и составили 23,6 трлн тенге.