В Астане в стенах Мажилиса Парламента Республики Казахстан проходит Евразийский форум, приуроченный к пятилетию со дня основания Института парламентаризма. Юбилейное мероприятие объединило экспертов из Казахстана, стран Центральной Азии, России и Беларуси. Подробнее — в материале корреспондента BAQ.KZ.

Основной темой форума стало обсуждение актуальных вопросов и перспектив развития парламентаризма.

Выступая на форуме, заместитель Председателя Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева отметила, что действующий состав Мажилиса отражает широкий спектр общественных интересов и усиливает роль Парламента в системе взаимодействия государства и общества.

"Сегодня Мажилис Парламента восьмого созыва представлен депутатами от шести политических партий и депутатами от одномандатных округов. В условиях общественного запроса на справедливость роль Парламента как связующего звена между властью и гражданами возрастает. Парламент в своей повседневной деятельности активно продвигает принципы „Слышащего государства“, провозглашённые Президентом страны. Эти принципы реализуются через прямое взаимодействие депутатов с населением и работу с реальными проблемами граждан", — подчеркнула Дания Еспаева.

В ходе выступления также было отмечено, что приёмы граждан в Общественной приёмной Мажилиса остаются востребованным форматом работы. С начала текущей сессии к депутатам с обращениями обратилось порядка 1 300 человек.

Отдельное внимание на форуме было уделено развитию диалоговых механизмов. В Мажилисе эта работа реализуется через Общественную палату - консультативно-совещательный орган, объединяющий представителей общественности, политических партий, неправительственного сектора и государственных органов.

Сообщалось, что в текущем созыве депутатами Мажилиса инициировано 116 законопроектов — это треть всех законопроектов, рассматриваемых Парламентом. Из них 64 инициативы уже приняты и подписаны Президентом.

Также в рамках форума была затронута тема цифровой трансформации Парламента.