Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Рабочей группы по парламентской реформе сообщил, что изменения затронут около 40 статей Основного закона, передает BAQ.KZ.

"Для меня как для Главы государства Парламент является ключевым элементом политической системы страны. Поэтому, прежде всего, потребуется внести ряд поправок в Конституцию. Изменения затронут около 40 статей Основного закона. После этого необходимо привести в соответствие как минимум 10 конституционных законов и более 50 кодексов и законов. Этот процесс, по сути, сравним с принятием новой Конституции", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, выполнить весь этот объем работы одномоментно невозможно. Требуется тщательная подготовка.

Глава государства высказался по концептуальным моментам предстоящей реформы.

"Во-первых, все реформы мы проводим строго на основе эволюционного подхода, с учетом актуальных запросов граждан, нашей специфики и фундаментальных интересов страны. Намеченная реформа Парламента укладывается в саму логику поэтапной масштабной политической модернизации. Как вы помните, в рамках четырех пакетов политических реформ были закреплены нормы о парламентской оппозиции, которые в числе прочего гарантировали партиям меньшинства пост председателя одного из постоянных комитетов Мажилиса и право инициировать парламентские слушания", - добавил он.

Кроме того, по его словам, был снижен избирательный порог для прохождения партий в Парламент. Затем благодаря конституционной реформе 2022 года значительно расширили полномочия Мажилиса, в частности, сегодня законы принимает Мажилис, а Сенат – одобряет их.

"Это были первые шаги. Теперь, с учетом возросшего за последние годы уровня политической культуры в обществе, мы последовательно и продуманно начинаем переход к однопалатному Парламенту", - подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Парламентскую реформу совершенно неправомерно сводить к роспуску Сената.

"Во-вторых, парламентская реформа Парламента полностью соответствует политической формуле "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство". Как я уже сказал, именно она лежит в основе государственного строительства", - сказал он.

Реформа Парламента наряду с ранее реализованными реформами формирует совершенно новую для нашего региона модель управления.