Парламентская реформа: как однопалатная система ускорит законотворчество
В Казахстане обсуждается реформа парламента, которая предусматривает переход к однопалатной системе. Основная цель изменений - ускорение принятия законов при сохранении качества законотворчества и учета общественных интересов, передает BAQ.KZ.
Эксперт подчеркивает, что речь не о "склеивании" Сената и Мажилиса, а о полном переформатировании представительной ветви власти. По словам руководителя Центра частного законодательства Института парламентаризма при УДП РК Юлии Костяной, постановка вопроса об однопалатной системе обусловлена устройством страны и международной практикой.
"Более половины стран мира имеют однопалатный парламент, и такая модель чаще встречается в унитарных государствах. Двухпалатные парламенты характерны для федераций, где необходимо отдельное представительство субъектов", — пояснила эксперт.
По словам специалиста, переход к однопалатной системе может ускорить законотворческий процесс, однако при этом важно не допустить снижения качества законодательных решений. Одним из способов сохранить баланс, по мнению Юлии Костяной, является усиление роли профильных комитетов и проведение общественных слушаний по вопросам, затрагивающим права граждан.
