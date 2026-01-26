В рамках конституционной реформы в Казахстане предлагается закрепить Курултай в качестве высшего представительного и законодательного органа страны. Соответствующие изменения обсуждаются на заседании Конституционной комиссии и предусматривают переход к однопалатной парламентской модели, формирование нового порядка выборов депутатов и обновление ключевых институциональных норм, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам сенатора Нурлана Бекназарова, на V заседании Национального курултая в Кызылорде Глава государства обозначил системные шаги, ориентированные на обновление государственного управления, укрепление справедливости и повышение роли представительных институтов.

"Предложение Президента о переходе к однопалатному парламенту – это смелое и своевременное решение, направленное на то, чтобы политические институты находились ближе к народу", – отметил Нурлан Бекназаров.

Сенатор подчеркнул, что в рамках реформы предлагается закрепить статус Курултая как высшего представительного и законодательного органа страны. Его полномочия будут начинаться с открытия первой сессии и завершаться с началом работы нового созыва. Срок полномочий депутатов Курултая предлагается установить в пять лет.

"Курултай становится высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть. Его деятельность, статус депутатов и порядок работы будут определяться Конституцией и конституционными законами", – заявил Бекназаров.

Он также сообщил, что депутаты Курултая будут избираться на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Очередные выборы предлагается проводить не позднее чем за два месяца до окончания срока полномочий действующего созыва.

Отдельное внимание в предлагаемых изменениях уделяется требованиям к кандидатам. В частности, усиливаются ограничения для лиц, причастных к коррупционным преступлениям.

"Ужесточение требований к кандидатам связано с общественным запросом на нетерпимость к коррупции и повышенные стандарты политической ответственности", – подчеркнул сенатор.

Кроме того, в рамках реформы предлагается уточнить конституционные сроки и процедуры проведения выборов, чтобы исключить правовую неопределенность и обеспечить предсказуемость политических процессов.

"Четко установленный конституционный алгоритм выборов и сроков позволяет избежать пауз и гарантирует устойчивость государственного управления", – отметил Нурлан Бекназаров.

По его словам, совокупность предлагаемых изменений формирует более сбалансированную, прозрачную и устойчивую модель парламентской системы, соответствующую современным вызовам и общественным ожиданиям.