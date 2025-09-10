Парламентская реформа стала одним из центральных аспектов послания президента, отметил депутат Мажилиса, глава фракции Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов, передает BAQ.kz. По его словам, переход к формированию парламента по пропорциональной системе только из политических партий усилит их роль и повысит качество партийно-политической дискуссии.

"Это позволит партиям активнее участвовать в управлении страной и укрепит устойчивость политической системы. Мы увидим конкуренцию партийную и новые качества политической дискуссии", — подчеркнул депутат.

Кроме реформы парламента, мажилисмен отметил ключевые экономические приоритеты документа. Он подчеркнул, что необходимо переходить от количественных показателей инвестиций к качественным результатам, которые реально ощутят граждане.

"Количество поступающих инвестиций должно давать итоговые результаты - это благополучие наших граждан", — сказал он.

Депутат также обратил внимание на проблему высокой инфляции, которая снижает эффективность повышения зарплат, пенсий и пособий. По его словам, рост доходов граждан фактически съедается инфляцией, и люди не ощущают улучшения своего благосостояния.

Магеррам Магеррамов подчеркнул, что послание президента задаёт стратегические ориентиры для будущего Казахстана. По его мнению, документ объединяет политические и экономические приоритеты, сочетает меры по укреплению партийной системы, стимулированию инвестиций и защите социальных интересов граждан.

"Послание пронизано пониманием жизненных интересов страны и народа. Оно не только определяет задачи для власти, но и создаёт ясную дорожную карту для всех граждан. Это документ, который формирует долгосрочные цели развития, укрепляет государственные институты и направлен на улучшение качества жизни людей", — отметил Магеррамов.

Реализация этих инициатив позволит Казахстану перейти к более сбалансированному развитию, где экономические показатели, политическая устойчивость и социальная справедливость работают в единой системе, обеспечивая рост и благополучие для всех слоёв населения, заключил депутат.