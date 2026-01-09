В Астане состоялось четвёртое заседание Рабочей группы по парламентской реформе под председательством Государственного советника Ерлана Карина, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Рабочая группа была образована распоряжением Президента 8 октября прошлого года. Первое заседание прошло 14 октября с участием Главы государства. В этот же день по поручению Президента на государственной платформе e-Otinish и в сервисе eGov был открыт специальный раздел "Парламентская реформа" для сбора предложений граждан по совершенствованию парламентской системы.

2 декабря состоялось второе заседание Рабочей группы, на котором рассматривались вопросы формирования нового Парламента. 29 декабря на третьем заседании были обсуждены механизмы законотворческого процесса будущего Парламента.

Выступая на заседании, Госсоветник отметил, что широкое общественное обсуждение предстоящей реформы продолжается уже около полугода. Как подчеркнул Ерлан Карин, парламентская реформа является частью масштабной политической модернизации, инициированной Главой государства, которая включает четыре пакета политических реформ 2019–2021 годов и Конституционную реформу 2022 года. В целом все президентские реформы направлены на укрепление институциональной устойчивости государства и адаптацию политической системы к современным условиям.

Директор Института парламентаризма Наталья Пан представила сводную информацию о поступающих предложениях граждан, экспертов и общественных активистов. Через специальный раздел "Парламентская реформа" на платформах e-Otinish и eGov в Рабочую группу поступило свыше 500 предложений от граждан, представителей экспертного сообщества и общественных объединений.

Основной темой заседания стало рассмотрение вопросов взаимодействия будущего Парламента с другими институтами власти, а также обсуждение наименования нового однопалатного законодательного органа.

Заместитель руководителя Рабочей группы — помощник Президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев изложил общие подходы к определению полномочий будущего Парламента при взаимодействии с другими институтами государственной власти, выработанные на основе предложений членов Рабочей группы и политических партий.

Со своими идеями выступили члены Рабочей группы Азат Перуашев, Марат Шибутов, Елнур Бейсенбаев, Үнзила Шапақ, Марат Башимов, Индира Аубакирова, Асхат Рахимжанов, Алуа Ибраева, Карлыгаш Джаманкулова, Ерлан Сарсембаев.

Участники заседания отметили масштабность предстоящих изменений в Конституцию страны, которые не только повысят эффективность работы законодательной власти, но и существенно обновят систему взаимодействия ключевых государственных институтов.

По итогам заседания руководитель Рабочей группы — Государственный советник поручил обобщить и проанализировать все поступившие предложения.

Выработка подходов к совершенствованию парламентской системы будет поэтапно продолжена на следующих заседаниях Рабочей группы.