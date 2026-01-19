Парламентские фракции заявили о широком общественном интересе к конституционным изменениям
Выступая в Астане на заседании Рабочей группы по Парламентской реформе с участием Глава государства Касым-Жомарта Токаева, руководитель фракции партии Amanat в Мажилисе Парламента Елнур Бейсенбаев, лидер партии "Ақ жол" Азат Перуашев и руководитель фракции Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов в своих выступлениях подчеркнули масштабность предстоящих конституционных изменений в рамках Парламентской реформы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
По их словам, на рабочих встречах депутатов в регионах граждане проявляли живой интерес к предстоящей политической реформе.
Со своими идеями и предложениями также выступили председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента Нурлан Бекназаров, депутаты Мажилиса Парламента Унзила Шапак, Марат Башимов, Никита Шаталов, политолог Бурихан Нурмухамедов.
