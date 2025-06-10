10 июня в Астане прошло третье заседание Совета межпарламентского сотрудничества Казахстана и Кыргызстана. Его провели Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов и Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Тургунбек уулу. Основное внимание было уделено расширению двусторонних связей, в том числе строительству Индустриального торгово-логистического комплекса в районе пограничных пунктов "Карасу" и "Ак-Тілек", передает BAQ.KZ.

Приветствуя делегацию Жогоргу Кенеша, Председатель Мажилиса отметил, что казахский и кыргызский народы испокон веков объединяют общая история, схожий язык, традиции и культура. А добрососедские отношения между двумя странами проверены столетиями.

"Благодаря взвешенной политике, взаимопониманию и дружбе наших глав государств Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Садыра Нургожоевича Жапарова сегодня сотрудничество между нашими странами развивается очень динамично. Интенсивность двусторонних встреч наших лидеров также напрямую влияет на частоту межпарламентских контактов. Теперь наша цель – сохранить и еще больше укрепить это взаимодействие", – сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что президенты Казахстана и Кыргызстана определили приоритетные направления двусторонней интеграции и поставили конкретные задачи для их реализации. Одна из главных – довести товарооборот между странами до 3 млрд долларов США к 2030 году. Новые институциональные основы сотрудничества отражены в Договоре об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, который Мажилис ратифицировал две недели назад.

"Этот масштабный документ дает новые возможности для укрепления межпарламентских связей. На наши парламенты возложена функция контроля за реализацией всех достигнутых на высоком уровне договоренностей. Правительства наших стран активно работают в этом направлении. Задача парламентариев – обеспечить законодательную поддержку этих инициатив", – подчеркнул Председатель Мажилиса.

Он также отметил, что договорно-правовая база казахстанско-кыргызских отношений состоит из более чем 150 документов и охватывает все сферы. Важнейшие среди них – соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тілек".

В свою очередь Нурланбек Тургунбек уулу подчеркнул, что прошедший 2024 год был очень плодотворным в контексте кыргызско-казахстанского сотрудничества. Состоялись визиты и переговоры на уровне глав государств, парламентов и правительств.

"Сегодняшнее заседание Межпарламентского совета - не просто плановая встреча. Это продолжение открытого и конструктивного диалога между двумя близкими странами. Особое место в этом контексте занимает парламентский диалог. Парламенты защищают интересы народа, а значит, посредством межпарламентского сотрудничества мы можем не только поддерживать, но и углублять взаимопонимание, создавать условия совместными действиями и защищать общие интересы на международных площадках", – сказал Торага Жогорку Кенеша.

В ходе заседания Совета депутаты обсудили вопросы укрепления партнерства в торгово-экономической и логистической сферах. Среди них: дальнейшая реализация строительства Индустриального торгово-логистического комплекса на казахстанско-кыргызской границе, повышение пропускной способности пограничных пунктов и упрощение транзитного коридора, а также проект строительства автодороги "Алматы-Иссык-Куль".

Кроме того, стороны подчеркнули значимость развития сотрудничества в двустороннем формате и в рамках международных парламентских организаций, таких как Диалог женщин стран Центральной Азии, ТюркПА и других.

В повестку заседания вошли также вопросы инвестиционного, культурно-гуманитарного взаимодействия и проекты в сфере туризма, экологии и изменения климата. Спикер Мажилиса выразил поддержку инициативе Кыргызстана по сохранению ледников и активному развитию международного горного диалога, а также призвал к дальнейшей работе в рамках Международного фонда спасения Аральского моря.

В ходе визита Торага Жогорку Кенеша посетил республиканский телеканал "Jibek Joly", входящий в структуру Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан. Нурланбека Тургунбек уулу ознакомили с ключевыми направлениями работы ТРК и международным медиапроектом "Silk Way Central Asia". Цель проекта – формирование единого информационного пространства Центральной Азии и продвижение интересов стран региона на глобальной медиа платформе. Телеканал "Silk Way" вещает на шести языках, в том числе на кыргызском. География вещания охватывает 120 стран с потенциальной аудиторией более 300 миллионов человек. В перспективе планируется обмен контентом и развитие партнерства с национальными телекомпаниями Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана.

В завершение дня парламентские делегации посетят Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева. Гостям будет представлена драма по знаменитому произведению Чингиза Айтматова "Тополёк мой в красной косынке" в постановке народного артиста Казахстана Талгата Теменова.