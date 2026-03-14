В рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительством одобрено подписание Соглашения об инвестициях по строительству парогазовой установки мощностью 160 МВт в городе Актау между Министерством энергетики РК и ТОО «Актауская энергетическая компания», передает BAQ.KZ.

Актауская энергетическая компания была создана в 2024 году совместно с China Huadian Corporation Ltd. – государственной корпорацией, входящей в число пяти национальных производителей электроэнергии Китая.

Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 108 млрд тенге, из которых китайский инвестор вносит 70% и казахстанская сторона – 30%. Ввод в эксплуатацию парогазовой установки на площадке ТОО «МАЭК» запланирован на июнь 2027 года.

По условиям Соглашения инвестор обязуется создать более 300 новых рабочих мест для казахстанских специалистов. Кроме того, предусмотрено ежегодное предоставление грантов на обучение сотрудников в магистратуре по специальности «Электроэнергетика» в профильных высших учебных заведениях Китая, а также планируется внедрение системы непрерывного обучения и реализация программ повышения квалификации казахстанских кадров.

По завершении срока Соглашения парогазовая установка будет безвозмездно передана на баланс ТОО «МАЭК».

Напомним, ранее Актауской энергетической компанией были начаты работы по расширению существующих мощностей ТОО «МАЭК».

В целом инвестиции позволят обеспечить восполнение дефицита мощности, повысить надежность электроснабжения региона и в целом укрепить устойчивость энергосистемы страны.