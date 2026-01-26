Паром с более чем 350 пассажирами на борту затонул на юге Филиппин
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В ночь на 26 января недалеко от острова на юге Филиппин затонул паром с более чем 350 людьми на борту, передает BAQ.KZ со ссылкой на Associated Press.
Судно следовало из портового города Замбоанга на южный остров Джоло в провинции Сулу с 332 пассажирами и 27 членами экипажа, когда, предположительно из-за технических неполадок, затонуло после полуночи.
Командующий береговой охраной Ромель Дуа рассказал, что на борту находился сотрудник службы безопасности, который первым позвонил и сообщил о происшествии. Он выжил.
По информации береговой охраны, спасательные операции проводили корабли службы и военно-морского флота, разведывательный самолет, вертолет Black Hawk ВВС, а также флотилия рыболовецких судов.
На данный момент спасены 316 пассажиров, а по меньшей мере 15 тел извлечены. О судьбе остальных людей информации пока нет.
Самое читаемое
- Аудит выявил нарушения почти на 12 млрд тенге в Жамбылской области
- В Алматинской области планируют открыть спеццентры для трудоустройства в Корею
- Подрядную компанию в Мангистау оштрафовали за ненадлежащее содержание дороги
- Квартира, "упрощенка" и НДС: три ключевых налоговых вопроса, которые волнуют казахстанцев
- В Японии прощаются с последними пандами перед их возвращением в Китай